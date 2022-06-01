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Резніков анонсував новий виток військової допомоги від США: що відомо

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Україна, Середа 01 червня 2022 15:41
Резніков анонсував новий виток військової допомоги від США: що відомо Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 31 травня, міністр оборони Олексій Резніков переговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном. США надасть Україні військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Facebook.

"Вчора в мене була дуже змістовна розмова з великим другом України – міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ", - розповів він.

За його словами, найближчим часом очікується "нова порція добрих новин".

"Чекаємо найближчим часом на нову порцію хороших новин завдяки видатному лідерству США у підтримці української боротьби з російською навалою", - уточнив він.

Як повідомлялось, США на даний момент розглядають можливість передачі Україні універсальних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Але без додаткових ракет.

Хоча раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не передаватиме Україні далекобійні ракети, які здатні дістати до російської території.

Водночас посол України Оксана Маркарова уточнила, що заява Байдена не означає взагалі відмову від передачі універсальних РСЗВ.

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