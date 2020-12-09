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Резниченко повторно возглавит ДнепрОГА, Кабмин согласовал решение

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины согласовал решение о назначении Валентина Резниченко главой Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА). Он уже ранее возглавлял Днепропетровскую область.

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Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

В частности, на сегодняшнем заседании правительства было согласовано увольнение Александра Бондаренко с этой должности. После короткого собеседования члены Кабинета министров согласовали назначение Резниченко.

Отметим, Резниченко уже занимал эту должность с марта 2015 по июнь 2019 года. Он был назначен сразу после увольнения олигарха Игоря Коломойского.

В июне 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Резниченко с должности главы ДнепрОГА в связи с окончанием срока президентских полномочий Петра Порошенко. Тогда и.о. главы ОГА был назначен Дмитрий Батура.

РБК-Украина в материале "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей" писало, что у президента готовят увольнение Александра Бондаренко из Днепропетровской ОГА. Кроме того, покинуть пост может глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныРезниченкоДнепропетровская ОГА