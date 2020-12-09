Резніченко повторно очолить ДніпрОДА, Кабмін погодив рішення

Фото: Валентин Резніченко (УНІАН)

Кабінет міністрів України погодив рішення про призначення Валентина Резніченка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА). Він вже раніше очолював Дніпропетровську область.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні уряду було погоджено звільнення Олександра Бондаренка з цієї посади. Після короткої співбесіди члени Кабінету міністрів погодили призначення Резніченка.

Зазначимо, Резніченко вже обіймав цю посаду з березня 2015 по червень 2019 року. Він був призначений відразу після звільнення олігарха Ігоря Коломойського.

У червні 2019 року президент України Володимир Зеленський звільнив Резніченко з посади голови ДніпрОДА у зв'язку із закінченням терміну президентських повноважень Петра Порошенка. Тоді в. о. голови ОДА був призначений Дмитро Батура.

РБК-Україна в матеріалі "Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" голів областей" писало, що у президента готують звільнення Олександра Бондаренка з Дніпропетровської ОДА. Крім того, покинути пост може голова Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко.