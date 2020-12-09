ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Резніченко повторно очолить ДніпрОДА, Кабмін погодив рішення

Київ, Середа 09 грудня 2020 16:16
Резніченко повторно очолить ДніпрОДА, Кабмін погодив рішення
Фото: Валентин Резніченко (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України погодив рішення про призначення Валентина Резніченка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА). Він вже раніше очолював Дніпропетровську область.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні уряду було погоджено звільнення Олександра Бондаренка з цієї посади. Після короткої співбесіди члени Кабінету міністрів погодили призначення Резніченка.

Зазначимо, Резніченко вже обіймав цю посаду з березня 2015 по червень 2019 року. Він був призначений відразу після звільнення олігарха Ігоря Коломойського.

У червні 2019 року президент України Володимир Зеленський звільнив Резніченко з посади голови ДніпрОДА у зв'язку із закінченням терміну президентських повноважень Петра Порошенка. Тоді в. о. голови ОДА був призначений Дмитро Батура.

РБК-Україна в матеріалі "Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" голів областей" писало, що у президента готують звільнення Олександра Бондаренка з Дніпропетровської ОДА. Крім того, покинути пост може голова Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Кабінет Міністрів УкраїниРезниченкоДніпропетровська ОДА

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся