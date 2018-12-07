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Резниченко: бюджет Днепропетровской области на развитие составит рекордные 3,5 миллиарда

Новости » Политика    07.12.2018 - 14:46
Резниченко: бюджет Днепропетровской области на развитие составит рекордные 3,5 миллиарда
Фото: Валентин Резниченко (пресс-служба)

Доходная часть бюджета составит 18,4 млрд гривен

Областной совет Днепропетровской области утвердил бюджет региона на 2019 год. Его доходная часть составит 18,4 млрд грн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

По словам главы Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, на развитие области в бюджете предусмотрена рекордная сумма – около 3,5 млрд грн.

По словам главы ОГА, это означает, что в следующем году в области будут строить еще больше - в городах и селах будут возводить детские садики, ремонтировать дороги, обновлять школы и воплощать экологические проекты.

"2019-й - уже четвертый подряд год развития для Днепропетровщины. Об этом свидетельствует принятый областной бюджет. Акцент в нем - на развитии инфраструктуры, ведь это - одна из главных задач президента Украины Петра Порошенко", - сказал Резниченко.

Он отметил, что в 2019-м, как и в этом году, города и села области будут похожи на большую "строительную площадку".

"В населенных пунктах, где время, кажется, остановилось, снова будет бурлить жизнь. Там мы воплотим проекты, о которых люди мечтали не один десяток лет. Каждый из новых или реконструированных объектов - это символ перемен", - заявил Резниченко.

Бюджет развития на 2019 год оказался больше бюджета на этот год почти на четверть. На эти деньги Днепропетровская ОГА планирует построить или реконструировать около 200 социальных объектов, из них 100 детских садиков, школ и пришкольных стадионов, около 50 медучреждений, почти 30 спортивных объектов.

Больше всего расходов будет направлено на капитальный ремонт дорог - 1,3 млрд грн.

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