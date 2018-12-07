Резніченко: бюджет Дніпропетровської області на розвиток складе рекордні 3,5 мільярда

Фото: Валентин Резніченко (прес-служба)

Дохідна частина бюджету становитиме 18,4 млрд гривень

Обласна рада Дніпропетровської області затвердила бюджет регіону на 2019 рік. Його дохідна частина складе 18,4 млрд грн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

За словами голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентина Резніченко, на розвиток області в бюджеті передбачено рекордну суму – близько 3,5 млрд грн.

За словами голови ОДА, це означає, що в наступному році в області будуть будувати ще більше - в містах і селах будуть зводити дитячі садки, ремонтувати дороги, оновлювати школи і втілювати екологічні проекти.

"2019-й - вже четвертий рік поспіль розвитку Дніпропетровщини. Про це свідчить прийнятий обласний бюджет. Акцент у ньому - на розвиток інфраструктури, адже це - одне з головних завдань президента України Петра Порошенка", - сказав Резніченко.

Він зазначив, що в 2019-му, як і в цьому році, міста і села області будуть схожі на велику "будівельний майданчик".

"У населених пунктах, де час, здається, зупинився, знову вируватиме життя. Там ми втілимо проекти, про які люди мріяли не один десяток років. Кожен з нових або реконструйованих об'єктів - це символ змін", - заявив Резніченко.

Бюджет розвитку на 2019 рік виявився більшим за бюджет на цей рік майже на чверть. На ці гроші Дніпропетровська ОДА планує побудувати або реконструювати близько 200 соціальних об'єктів, з них 100 дитячих садків, шкіл та пришкільних стадіонів, близько 50 медустанов, майже 30 спортивних об'єктів.

Найбільше витрат буде спрямовано на капітальний ремонт доріг - 1,3 млрд грн.