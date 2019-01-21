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Резниченко: в 2018 году в Prozorro Днепропетровской областью зарегистрировано лотов на 72 млрд грн

Новости » Политика    21.01.2019 - 14:49
Резниченко: в 2018 году в Prozorro Днепропетровской областью зарегистрировано лотов на 72 млрд грн
Фото: Валентин Резниченко (пресс-служба)

По словам Резниченко, самая активная в системе - Днепропетровская ОГА

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко сообщил сегодня о том, что в прошлом году в области через систему Prozorro было выставлено более 100 тысяч лотов на сумму, превышающую 72 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

"Prozorro" – это залог прозрачности публичных закупок и эффективный метод борьбы с коррупцией. С начала 2018 года в Днепропетровской области зарегистрировано более 100 тыс. тендеров на сумму более 72 млрд. гривен", – рассказал Резниченко.

Он отметил, что самая активная в системе – Днепропетровская ОГА. Подразделения облгосадминистрации оформили более 25 тысяч закупок на сумму более 23 млрд грн.

"Эти ресурсы мы получили в результате успешной реформы децентрализации, которую инициировал президент Петр Порошенко. И теперь от местных властей и общин зависит, насколько эффективно они ими будут распоряжаться", - сказал Резниченко.

Облгосадминистрация регулярно проводит семинары для предпринимателей и обучает их работе в Prozorro.

По словам Резниченко, в системе зарегистрировано более 15 тысяч предпринимателей региона, которые участвуют в торгах по всей Украине.

"Это те люди, которые поверили в реформу, в команду Днепропетровской ОГА, и на себе ощутили, что в Prozorro можно выигрывать. Мы провели уже более полусотни практических семинаров. Они пользуются популярностью и собирают в ОГА тысячный зал", - заявил Резниченко.

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Новости Украины РезниченкоДнепропетровская областьДнепропетровская ОГАProZorro
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