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Резніченко: в 2018 році в Prozorro Дніпропетровською областю зареєстровано лотів на 72 млрд грн

Новини » Політика    21.01.2019 - 14:49
Резніченко: в 2018 році в Prozorro Дніпропетровською областю зареєстровано лотів на 72 млрд грн
Фото: Валентин Резніченко (прес-служба)

За словами Резніченка, найактивніша в системі - Дніпропетровська ОДА

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко повідомив сьогодні про те, що в минулому році в області через систему Prozorro було виставлено понад 100 тисяч лотів на суму, що перевищує 72 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

"Prozorro" – це запорука прозорості публічних закупівель і ефективний метод боротьби з корупцією. З початку 2018 року в Дніпропетровській області зареєстровано понад 100 тис. тендерів на суму понад 72 млрд. гривень", – розповів Резніченко.

Він зазначив, що найактивніша в системі – Дніпропетровська ОДА. Підрозділи облдержадміністрації оформили понад 25 тисяч закупівель на суму понад 23 млрд грн.

"Ці ресурси ми отримали в результаті успішної реформи децентралізації, яку ініціював президент Петро Порошенко. І тепер від місцевої влади та громад залежить, наскільки ефективно вони ними будуть розпоряджатися", - сказав Резніченко.

Облдержадміністрація регулярно проводить семінари для підприємців та навчає їх роботі в Prozorro.

За словами Резніченка, в системі зареєстровано понад 15 тисяч підприємців регіону, які беруть участь у торгах по всій Україні.

"Це ті люди, які повірили в реформу, в команду Дніпропетровської ОДА, і на собі відчули, що в Prozorro можна вигравати. Ми провели вже понад півсотні практичних семінарів. Вони користуються популярністю і збирають в ОДА тисячний зал", - заявив Резніченко.

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Новини України РезниченкоДнепропетровская областьДніпропетровська ОДАProZorro, публичные закупки, государственные закупки
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