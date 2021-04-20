Резкое ухудшение погоды идет в Украину: синоптики назвали дату

Погода в Украине резко ухудшится со среды. Однако, несмотря на дожди с грозами, в областях поднимется температура воздуха.
Уже завтра в большинстве областей, кроме Одесской, Харьковской, Донецкой и Луганской, будут сильные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +13+17, а ночью +3+8.
В четверг, 22 апреля, также будут дожди с грозами в регионах. Во всех областях, кроме Одесской. Температура воздуха днем в Украине составит +15+18, а ночью +3+5.
В пятницу и субботу еще будут дожди, но без гроз. То есть грозовые дожди в Украине будут 21-21 апреля.
Напомним, погода в Украине на Вербное воскресенье, 25 апреля, будет с похолоданием, местами с дождями и сильным ветром.
Ранее прогнозировали, что погода в Украине сегодня испортится. Синоптики обещают грозы, штормовой ветер, а местами - ливни. По предварительным прогнозам, вся неделя будет грозовой - вплоть до Вербного воскресенья, 25 апреля.