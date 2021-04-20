Резкое ухудшение погоды идет в Украину: синоптики назвали дату

Уже завтра в большинстве областей, кроме Одесской, Харьковской, Донецкой и Луганской, будут сильные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +13+17, а ночью +3+8.

В четверг, 22 апреля, также будут дожди с грозами в регионах. Во всех областях, кроме Одесской. Температура воздуха днем в Украине составит +15+18, а ночью +3+5.

В пятницу и субботу еще будут дожди, но без гроз. То есть грозовые дожди в Украине будут 21-21 апреля.