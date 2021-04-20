Різке погіршення погоди йде в Україну: синоптики назвали дату

Погода в Україні різко погіршиться з середи. Втім, попри дощі з грозами, в областях підніметься температура повітря.
Уже завтра у більшості областей, крім Одеської, Харківської, Донецької та Луганської, будуть сильні дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +13+17, а вночі +3+8.
У четвер, 22 квітня, також будуть дощі з грозами в регіонах. В усіх областях, крім Одеської. Температура повітря вдень в Україні складе +15+18, а вночі +3+5.
У п'ятницю та суботу ще будуть дощі, але без гроз. Тобто грозові дощі в Україні будуть 21-21 квітня.
Нагадаємо, погода в Україні на Вербну неділю, 25 квітня, буде з похолоданням, місцями з дощами та сильним вітром.
Раніше прогнозували, що погода в Україні сьогодні зіпсується. Синоптики обіцяють грози, штормовий вітер, а місцями - зливи. За попередніми прогнозами, весь тиждень буде грозовий - аж до Вербної неділі, 25 квітня.