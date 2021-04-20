Різке погіршення погоди йде в Україну: синоптики назвали дату

Уже завтра у більшості областей, крім Одеської, Харківської, Донецької та Луганської, будуть сильні дощі з грозами. Температура повітря вдень складе +13+17, а вночі +3+8.

У четвер, 22 квітня, також будуть дощі з грозами в регіонах. В усіх областях, крім Одеської. Температура повітря вдень в Україні складе +15+18, а вночі +3+5.

У п'ятницю та суботу ще будуть дощі, але без гроз. Тобто грозові дощі в Україні будуть 21-21 квітня.