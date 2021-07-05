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Резкое ухудшение погоды: грозовые дожди накроют Украину

Автор: Анастасия Рокитна

Во всех областях Украины сегодня будут идти дожди. Синоптики прогнозируют также шквальный ветер и град.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В Украине сегодня грозы, днем в южных и центральных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, на сайте Укргидрометцентра указано, что сегодня не останется региона, где не будут идти дожди.

Напомним, погода в Украине снова будет жаркой с 30-градусными и выше значениями, а дожди закончатся. На смену нынешнему циклону придет антициклоническая активность с солнечными и раскаленными днями.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие две недели продемонстрирует неустойчивость синоптической ситуации, разные регионы будут охватывать то волны похолодания, то наоборот - термометры начнут подскакивать до +35 градусов, а затем снова "упадут".

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