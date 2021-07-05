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Різке погіршення погоди: грозові дощі накриють Україну

Автор: Анастасія Рокитна

У всіх областях України сьогодні будуть йти дощі. Синоптики прогнозують також шквальний вітер та град.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В Україні сьогодні грози, вдень у південних та центральних областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні не лишиться регіону, де не будуть йти дощі.

Нагадаємо, погода в Україні знову буде спекотною з 30-градусними і вище значеннями, а дощі закінчаться. На зміну нинішньому циклону прийде антициклонічна активність з сонячними і розпеченими днями.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні в найближчі два тижні продемонструє нестійкість синоптичної ситуації, різні регіони будуть охоплювати то хвилі похолодання, то навпаки - термометри почнуть підскакувати до +35 градусів, а потім знову "впадуть".

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