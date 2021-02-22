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Резкое потепление пришло в Украину

Автор: Анастасия Рокитна

В понедельник в Украину пришло потепление. С самого утра в стране "плюсовая" температура, хотя идет небольшой снег на востоке.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В Донецкой, Луганской областях выпало до 1 см снега. В западных областях, Киевской, Одесской области местами туман.

В Сумской области небольшой дождь, а в Харьковской области мряка, на остальной территории страны без осадков.

Средняя температура воздуха на территории страны 0+2, в западных и центральных областях до -2-5.

Состояние покрытия на дорогах государственного значения преимущественно мокрое.

На перевальных участках дорог без осадков. Покрытие на большинстве дорог мокрое. Температура воздуха -3-6.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в стране переменная облачность, на востоке и северо-востоке страны небольшой снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах гололедица; в юго-западной части туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

РБК-Украина писало, что потепление продержится минимум до среды, 24 февраля.

Напомним, вчера в Украине уже потеплело и сильные морозы отошли, но с утра еще было холодно. В Донецкой, Полтавской и Сумской шел снег.

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Новости Украины потепление
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