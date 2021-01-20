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Резкое потепление в Киеве: жителей предупредили о риске падения сосулек

Киев, Среда 20 января 2021 17:56
Резкое потепление в Киеве: жителей предупредили о риске падения сосулек
Фото: зима в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Киеве в четверг, 21 января, ожидается падение сосулек с крыш домов и деревьев. Все из-за резкого потепления в столице Украины.

Об этом сообщает Киевская госгорадминистрация.

Отмечается, что по прогнозу синоптиков в течение дня температура будет держаться в районе 0 градусов после нескольких дней морозов. Из-за повышения температуры воздуха повышается риск падения сосулек с крыш и больших деревьев на прохожих.

В КГГА призвали жителей быть осторожными - держаться на расстоянии в 3-5 метров от домов и других сооружений, выбирая самый безопасный маршрут передвижения на улицах.

Также водителей призвали не припарковывать автомобили возле домов.

Ранее сообщалось, что в Украину идет потепление, уже завтра, 21 января, в некоторых областях температура воздуха поднимется до +8. Небольшой снег будет в четырех областях.

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