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Резкое похолодание после снегопада. Погода в Киеве ухудшится: детали

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 февраля в Киеве ожидается ухудшение погоды. После снегопадов синоптики прогнозируют резкое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Погода на сегодня

"После окончания снегопада прогнозируют резкое похолодание. За несколько часов температура снизится с +2 до -7 градусов", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, сейчас столбики термометра в Киеве колеблются в пределах 0 -2. Местами идет снег.

Известно, что во всем городе продолжается обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. В первую очередь их наносят на подъемы и спуски, гранитную брусчатку, мосты и путепроводы, тротуары.

В КГГА отмечают, что необработанные участки и территории можно сообщать в Контактный центр города Киева 15-51.

Погода на завтра

В пятницу, 4 февраля в Киеве днем ожидается -2 -4 градуса мороза, а ночью до -7 -9. Без существенных осадков, на дорогах гололедица.

В КГГА призывают водителей и пешеходов следует быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, в Карпатах объявлено штормовое предупреждение. В горах есть угроза схода лавин.

Добавим, синоптики прогнозируют, что на выходные в Украину придет потепление.

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