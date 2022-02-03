Резкое похолодание после снегопада. Погода в Киеве ухудшится: детали

Погода на сегодня

"После окончания снегопада прогнозируют резкое похолодание. За несколько часов температура снизится с +2 до -7 градусов", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, сейчас столбики термометра в Киеве колеблются в пределах 0 -2. Местами идет снег.

Известно, что во всем городе продолжается обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. В первую очередь их наносят на подъемы и спуски, гранитную брусчатку, мосты и путепроводы, тротуары.

В КГГА отмечают, что необработанные участки и территории можно сообщать в Контактный центр города Киева 15-51.

Погода на завтра

В пятницу, 4 февраля в Киеве днем ожидается -2 -4 градуса мороза, а ночью до -7 -9. Без существенных осадков, на дорогах гололедица.

В КГГА призывают водителей и пешеходов следует быть осторожными, передвигаясь по городу.