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Резкое похолодание ночью, но тепло днем: прогноз погоды на сегодня

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня значительно похолодает ночью. Температура воздуха опустится до +5 в северных областях, но только ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На севере температура воздуха опустится, в Черниговской и Сумской области похолодает до +5 ночью.

На западе днем будет +19+25, а ночью +8+11.

На востоке днем будет +18+21, а ночью +8+11.

На юге прогнозируют днем +20+23, а ночью +10+16.

В центре ожидается днем +19+22, а ночью +6+9.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +19+21, а ночью +9+11.

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Погода в Украине