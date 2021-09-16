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Різке похолодання вночі, але тепло вдень: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні значно похолодає вночі. Температура повітря опуститься до +5 у північних областях, але тільки вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На півночі температура повітря опуститься, у Чернігівській та Сумській області похолодає до +5 вночі.

На заході вдень буде +19+25, а вночі +8+11.

На сході вдень буде +18+21, а вночі +8+11.

На півдні прогнозують вдень +20+23, а вночі +10+16.

У центрі очікується вдень +19+22, а вночі +6+9.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +19+21, а вночі +9+11.

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