Різке похолодання вночі, але тепло вдень: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні значно похолодає вночі. Температура повітря опуститься до +5 у північних областях, але тільки вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
На півночі температура повітря опуститься, у Чернігівській та Сумській області похолодає до +5 вночі.
На заході вдень буде +19+25, а вночі +8+11.
На сході вдень буде +18+21, а вночі +8+11.
На півдні прогнозують вдень +20+23, а вночі +10+16.
У центрі очікується вдень +19+22, а вночі +6+9.
У Києві сьогодні буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +19+21, а вночі +9+11.