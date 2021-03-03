Резкое похолодание. Неделя в Украине закончится температурными качелями

Прогноз на 4 марта

Завтра по всей Украине ожидается потепление. Температура воздуха местами может подняться до +13, без осадков.

Так, теплее всего будет в западных областях - до +13 воздух прогреется в Ужгороде, Львове, Ивано-Франковске и Черновцах. На юге страны до +12 максимум ожидается завтра в Николаеве, в Одессе - до +10. В центральных областях и Киеве в четверг потеплеет до +11, а на севере и востоке завтра днем ожидается до +8.

Прогноз на 5 марта

В пятницу, 5 марта, в Украине ожидается резкое похолодание с дождями и снегом. Так, на западе страны в пятницу днем ожидается от 0 до +5 градусов максимум. На севере страны температура может поднять максимум до +4, на востоке и в центре - до +8. Вместе с тем на юге удержится теплая погода - до +12, а в Крыму - до +13.

Прогноз на 6 марта

В субботу, 6 марта, температура продолжит снижаться, но осадки частично отступят. Так, на западе страны усилятся ночные морозы, температура опустится до -7, а днем максимум +5. На севере страны ночью также ожидается до -7, а днем до +2 максимум. В центральных регионах ночью до -6, днем воздух прогреется до +4. На востоке страны в субботу ожидается снег и до -3 ночью, днем до +4. В южных областях до +5 днем и до -2 ночью.

В Киеве в субботу днем без осадков и до +3, ночью температура опустится до -6.