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Сухо и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Среда 03 марта 2021 08:00
Сухо и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 3 марта, на всей территории Украины будет без осадков. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от +3 до +12 градусов, однако ночью возможны заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет в пределах +6...+12, а ночью столбики термометров опустятся до -2...+2 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +9, а ночью от -3 до +2.

В восточных и южных регионах температура воздуха днем будет от +3 до +12, а ночью от -1 до +2.

Сухо и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от +5 до +9, а ночью от -2 до +2 градусов.

Сухо и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами", при этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.

Также РБК-Украина писало, что среднемесячная температура воздуха в Киеве в феврале 2021 года составляла 4,5 градусов мороза. Это на 2,2 градуса ниже климатической нормы.

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