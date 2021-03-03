Сухо и до +12 тепла: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 3 марта, на всей территории Украины будет без осадков. Температура воздуха днем в стране будет колебаться от +3 до +12 градусов, однако ночью возможны заморозки.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет в пределах +6...+12, а ночью столбики термометров опустятся до -2...+2 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +9, а ночью от -3 до +2.

В восточных и южных регионах температура воздуха днем будет от +3 до +12, а ночью от -1 до +2.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от +5 до +9, а ночью от -2 до +2 градусов.