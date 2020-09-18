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Різке похолодання та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Київ, П'ятниця 18 вересня 2020 08:00
Різке похолодання та дощі: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У п'ятницю, 18 вересня в Україні різко похолодає, у двох областях буде дощ. Температура повітря буде коливатись від +14 до +23.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У Чернігівській та Сумській областях сьогодні дощі, на іншій території України сухо. У західних областях температура повітря вдень складе +14+20, а вночі +4+10.

На півночі країни вдень буде +12+14, а вночі +7+9.

У центральних областях вдень температура повітря складе +14+17, а вночі буде +7+11.

На півдні країни буде тепліше. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +23, а вночі від +10 до +17.

У східних областях вдень буде +15+18, а вночі +7+12.

Різке похолодання та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У місті сьогодні похолодає. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі +7+9.

Різке похолодання та дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, синоптики попереджають про заморозки і сильні пориви вітру.

Зазначимо, еколог спрогнозувала негативні наслідки від зміни клімату в Україні.

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