Резкое падение: что происходит с курсом доллара 20 марта

Курс доллара на межбанке в продаже 20 марта 2020 года снизился на 33 копейки до 27,55 гривен за доллар, курс в покупке до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 53 копейки до 29,55 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4500 - 27,5500 грн/доллар, евро 29,4511 - 29,5528 грн/евро, российский рубль 0,3480 - 0,3496 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4500 27,5500 EUR/UAH 29,4511 29,5528 RUB/UAH 0,3480 0,3496

Напомним, 19 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,8100 - 27,8800 грн/доллар, евро 30,0097 - 30,0825 грн/евро, российский рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 20 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 23 копейки до 28,33 гривен за доллар, курс евро снизился 38 копеек до 30,42 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,43 (27,47 - 19 марта), продажи - 28,33 (28,56 - 19 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,32 (29,45 - 19 марта), продажи - 30,42 (30,80 - 19 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,27 - 19 марта), продажи 3,67 (3,81 - 19 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 марта установлен на таком уровне: 27,7386 гривен за 1 доллар (-0,0639 грн). При этом курс доллара на 20 марта составляет 27,8025 гривен за 1 доллар.