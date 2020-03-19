Курса доллара значительно вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар за день подорожал еще почти на 50 копеек, несмотря на меры НБУ

Курс доллара на межбанке в продаже 19 марта 2020 года вырос на 47 копеек до 27,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 29 копеек до 30,08 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8100 - 27,8800 грн/доллар, евро 30,0097 - 30,0825 грн/евро, российский рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8100 27,8800 EUR/UAH 30,0097 30,0825 RUB/UAH 0,3456 0,3467

Напомним, 18 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,3700 - 27,4100 грн/доллар, евро 29,7539 - 29,7946 грн/евро, российский рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 19 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 7 копеек до 28,56 гривен за доллар, курс евро снизился 63 копейки до 30,80 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,47 (27,19 - 18 марта), продажи - 28,56 (28,63 - 18 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,45 (29,62 - 18 марта), продажи - 30,80 (31,43 - 18 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,27 (3,27 - 18 марта), продажи 3,81 (3,81 - 18 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,80 гривен за доллар, что на 54 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 марта установлен на таком уровне: 27,8025 гривен за 1 доллар (+0,534 грн). При этом курс доллара на 19 марта составляет 27,2685 гривен за 1 доллар.