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Резкий спад. В Украине менее 8 тысяч новых COVID-случаев и 400 смертей

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Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 08:23
Резкий спад. В Украине менее 8 тысяч новых COVID-случаев и 400 смертей Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подтвердили менее 8 тысяч новых COVID-случаев и 400 смертей. Больше всего за сутки заражений в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Резкий спад. В Украине менее 8 тысяч новых COVID-случаев и 400 смертей

В Украине за сутки 7483 новых случая, госпитализировали 3456 человек; летальных исходов - 400; выздоровели - 10 270 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 25 571 человека, методом ИФА - 4186 человек, экспресс-тестами - 24 467.

За все время пандемии в Украине заболели 3 422 023 человека; выздоровели - 2 910 237 человек; летальных исходов - 85 117.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (549), Винницкой области (548), Днепропетровской области (698), Киевской области (433).

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