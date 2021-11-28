Різкий спад. В Україні менше 8 тисяч нових COVID-випадків та 400 смертей
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні підтвердили менше 8 тисяч нових COVID-випадків та 400 смертей. Найбільше за добу заражень в Києві та Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні за добу 7483 нових випадків, госпіталізували 3 456 осіб; летальних випадків - 400; одужали - 10 270 осіб.
Протестували за добу методом ПЛР - 25 571 особу, методом ІФА - 4186 осіб, експрес-тестами - 24 467.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 422 023 особи; одужали - 2 910 237 осіб; летальних випадків - 85 117.
Найбільше нових заражень за добу в Києві (549), Вінницькій області (548), Дніпропетровській області (698), Київській області (433).