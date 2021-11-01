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Резкий спад. В Украине 13 936 новых случаев COVID: ситуация в областях

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Киев, Понедельник 01 ноября 2021 08:16
Резкий спад. В Украине 13 936 новых случаев COVID: ситуация в областях Фото: в Украине 13 936 новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заболели 13 936 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Резкий спад. В Украине 13 936 новых случаев COVID: ситуация в областях

Статистика за сутки

  • Новых случаев - 13 936,
  • Госпитализаций - 3 828,
  • Смертей - 298,
  • Выздоровлений - 5 885.

Протестировали:

  • методом ПЦР - 29 021 человека,
  • методом ИФА - 7 648,
  • экспресс-тестами - 26 674.

Ситуация в областях

За сутки больше всего новых случаев в Харьковской (+1227), Одесской (+1281), Львовской (+1166), Запорожской областях (+895).

Общая статистика

За все время пандемии в Украине заболели - 2 936 238 человек; выздоровели - 2 442 098 человек; летальных исходов - 68 027.

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