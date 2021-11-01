Резкий спад. В Украине 13 936 новых случаев COVID: ситуация в областях
Фото: в Украине 13 936 новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заболели 13 936 человек. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Статистика за сутки
- Новых случаев - 13 936,
- Госпитализаций - 3 828,
- Смертей - 298,
- Выздоровлений - 5 885.
Протестировали:
- методом ПЦР - 29 021 человека,
- методом ИФА - 7 648,
- экспресс-тестами - 26 674.
Ситуация в областях
За сутки больше всего новых случаев в Харьковской (+1227), Одесской (+1281), Львовской (+1166), Запорожской областях (+895).
Общая статистика
За все время пандемии в Украине заболели - 2 936 238 человек; выздоровели - 2 442 098 человек; летальных исходов - 68 027.