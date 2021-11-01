Різкий спад. В Україні 13 936 нових випадків COVID: ситуація в областях
Фото: в Україні 13 936 нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу захворіли COVID 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Статистика за добу
- Нових випадків - 13 936,
- Госпіталізацій - 3 828,
- Смертей - 298,
- Одужань - 5 885.
Протестували:
- методом ПЛР - 29 021 людину,
- методом ІФА - 7 648,
- експрес-тестами - 26 674.
Ситуація в областях
За добу найбільше нових випадків в Харківській (+1227), Одеській (+1281), Львівській (+1166), Запорізькій областях (+895).
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 936 238 осіб; одужали - 2 442 098 осіб; летальних випадків - 68 027.