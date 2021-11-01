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Різкий спад. В Україні 13 936 нових випадків COVID: ситуація в областях

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 08:16
Різкий спад. В Україні 13 936 нових випадків COVID: ситуація в областях Фото: в Україні 13 936 нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу захворіли COVID 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Різкий спад. В Україні 13 936 нових випадків COVID: ситуація в областях

Статистика за добу

  • Нових випадків - 13 936,
  • Госпіталізацій - 3 828,
  • Смертей - 298,
  • Одужань - 5 885.

Протестували:

  • методом ПЛР - 29 021 людину,
  • методом ІФА - 7 648,
  • експрес-тестами - 26 674.

Ситуація в областях

За добу найбільше нових випадків в Харківській (+1227), Одеській (+1281), Львівській (+1166), Запорізькій областях (+895).

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 936 238 осіб; одужали - 2 442 098 осіб; летальних випадків - 68 027.

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