ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Різке зростання захворюваності: в Індії стурбовані потенційним початком нової COVID-хвилі

Новость на русском →
Індія, Четвер 30 грудня 2021 09:59
Різке зростання захворюваності: в Індії стурбовані потенційним початком нової COVID-хвилі Фото: в Індії зростає кількість випадків зараження коронавірусом (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Індія стурбована різким зростанням числа випадків захворювання на коронавірус у Нью-Делі та Мумбаї. Влада вважає, що країна стоїть на порозі потенційної нової хвилі COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, захворюваність у столиці Індії Нью-Делі за 24 години зросла на 86%, а в Мумбаї - удвічі за той же період. Хоча абсолютні цифри в обох містах залишаються низькими, різке зростання турбує чиновників.

До кінця листопада у столиці Індії реєструвалося близько 40 нових випадків зараження на день. 29 грудня було зафіксовано 923 випадки. Востаннє така цифра була у травні.

Поки що лікарі спостерігають дуже мало серйозних випадків. Переважна більшість із них протікає безсимптомно або з дуже легкими симптомами, від яких пацієнти швидко відновлюються. На лікарні поки що немає тиску. Близько 97% з 21 518 ліжок у Делі, призначених для пацієнтів з коронавірусом, залишаються вільними.

Нагадаємо, у світі кількість тих, хто заразився коронавірусом, перевищила 280 млн осіб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від наслідків інфекції померло понад 5,4 млн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія
NEWS
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
DAILY
Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю