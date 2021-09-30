Резкий рост. В Украине 11 757 новых случаев коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса. За сутки больше всего случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Предыдущий раз более 11 тысяч новых случаев было 29 апреля.
За сутки
В Украине госпитализировали 2556 человек; летальных случаев - 194; выздоровели - 3839 человек.
Протестовали:
- методом ПЦР - 46 604 лица,
- методом ИФА - 10 626 человек,
- экспресс-тестами - 36 126 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- Харьковской (1087),
- Львовской (927),
- Днепропетровской (926),
- Одесской (752),
- Донецкой (739) областях.
За все время пандемии
В Украине заболели 2 423 379 человек; выздоровели - 2 255 191 человек; летальных случаев - 56 274.