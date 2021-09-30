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Різкий ріст. В Україні 11 757 нових випадків коронавірусу

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 08:17
Різкий ріст. В Україні 11 757 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 11 757 нових випадків коронавірусу. За добу найбільше випадків в Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Про це повідмляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Попередній раз більше 11 тисяч нових випадків було 29 квітня.

За добу

В Україні госпіталізували 2556 осіб; летальних випадків - 194; одужали - 3 839 осіб.

Протестували:

  • методом ПЛР - 46 604 особи,
  • методом ІФА - 10 626 осіб,
  • експрес-тестами - 36 126 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Харківській (1087),
  • Львівській (927),
  • Дніпропетровській (926),
  • Одеській (752),
  • Донецькій (739) областях.

За весь час пандемії

В Україні захворіли 2 423 379 осіб; одужали - 2 255 191 особа; летальних випадків - 56 274.

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