Різкий ріст. В Україні 11 757 нових випадків коронавірусу
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу підтвердили 11 757 нових випадків коронавірусу. За добу найбільше випадків в Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Про це повідмляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Попередній раз більше 11 тисяч нових випадків було 29 квітня.
За добу
В Україні госпіталізували 2556 осіб; летальних випадків - 194; одужали - 3 839 осіб.
Протестували:
- методом ПЛР - 46 604 особи,
- методом ІФА - 10 626 осіб,
- експрес-тестами - 36 126 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
- Харківській (1087),
- Львівській (927),
- Дніпропетровській (926),
- Одеській (752),
- Донецькій (739) областях.
За весь час пандемії
В Україні захворіли 2 423 379 осіб; одужали - 2 255 191 особа; летальних випадків - 56 274.