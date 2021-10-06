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Резкая вспышка. В Украине почти 13 тысяч новых случаев коронавируса

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Киев, Среда 06 октября 2021 08:15
Резкая вспышка. В Украине почти 13 тысяч новых случаев коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подтвердили 12 662 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки

В Украине госпитализировали 3745 человек; летальных случаев - 320; выздоровели - 4630 человек.

Протестировали методом ПЦР - 54 386 человек, методом ИФА - 11 665 человек, экспресс-тестами - 69 508 человек.

Ситуация в областях

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

За все время пандемии

В Украине заболели 2 482 518 человек; выздоровели - 2 273 382 лица; летальных случаев - 57 526.

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