Резкая вспышка. В Украине почти 13 тысяч новых случаев коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине подтвердили 12 662 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки
В Украине госпитализировали 3745 человек; летальных случаев - 320; выздоровели - 4630 человек.
Протестировали методом ПЦР - 54 386 человек, методом ИФА - 11 665 человек, экспресс-тестами - 69 508 человек.
Ситуация в областях
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), г. Киев (792) и Запорожской (783) областях.
За все время пандемии
В Украине заболели 2 482 518 человек; выздоровели - 2 273 382 лица; летальных случаев - 57 526.