Резидентство для іноземців онлайн: Кабмін визначив механізм

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка визначає механізм отримання резидентства для іноземців в онлайн-форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.

Як зазначають у відомстві, таке рішення є кроком до е-резидентства. Воно дозволить іноземцям відкривати бізнес та сплачувати податки в Україні онлайн.

Здобути статус резидента можна буде без відвідування України.

У Мінцифри уточнюють, що постанова регулює:

набуття та скасування статусу е-резидента;

забезпечення захисту персональних даних та чіткий контроль з боку податкової служби та банків;

відсутність обов'язкового приїзду в Україну для реєстрації.

Сервіс отримання резидентства в онлайн-форматі хочуть запустити після завершення розробки та тестування інформаційної системи.

Електронне резидентство

Нагадаємо, український парламент ще у жовтні 2022 року ухвалив закон про електронне резидентство. Він передбачає запровадження спеціального статусу для іноземців, який відкриває можливість вести бізнес в Україні.

Більш детально про е-резидентство можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.