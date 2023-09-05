Резидентство для иностранцев онлайн: Кабмин определил механизм
Кабинет министров Украины принял постановление, которое определяет механизм получения резидентства для иностранцев в онлайн-формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.
Как отмечают в ведомстве, такое решение является шагом к е-резидентству. Оно позволит иностранцам открывать бизнес и платить налоги в Украине онлайн.
Получить статус резидента можно будет без посещения Украины.
В Минцифры уточняют, что постановление регулирует:
- приобретение и отмену статуса е-резидента;
- обеспечение защиты персональных данных и четкий контроль со стороны налоговой службы и банков;
- отсутствие обязательного приезда в Украину для регистрации.
Сервис получения резидентства в онлайн формате хотят запустить после завершения разработки и тестирования информационной системы.
Электронное резидентство
Напомним, украинский парламент еще в октябре 2022 года принял закон об электронном резидентстве. Он предусматривает введение специального статуса для иностранцев, открывающий возможность вести бизнес в Украине.
Более детально о е-резидентстве можете узнать в материале РБК-Украина.
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