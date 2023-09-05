Резидентство для иностранцев онлайн: Кабмин определил механизм

Кабинет министров Украины принял постановление, которое определяет механизм получения резидентства для иностранцев в онлайн-формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отмечают в ведомстве, такое решение является шагом к е-резидентству. Оно позволит иностранцам открывать бизнес и платить налоги в Украине онлайн.

Получить статус резидента можно будет без посещения Украины.

В Минцифры уточняют, что постановление регулирует:

приобретение и отмену статуса е-резидента;

обеспечение защиты персональных данных и четкий контроль со стороны налоговой службы и банков;

отсутствие обязательного приезда в Украину для регистрации.

Сервис получения резидентства в онлайн формате хотят запустить после завершения разработки и тестирования информационной системы.

Электронное резидентство

Напомним, украинский парламент еще в октябре 2022 года принял закон об электронном резидентстве. Он предусматривает введение специального статуса для иностранцев, открывающий возможность вести бизнес в Украине.

Более детально о е-резидентстве можете узнать в материале РБК-Украина.