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До резиденції прем'єра Фінляндії відкриють доступ туристам: коли можна прийти

08:21 31.08.2026 Пн
1 хв
Що цікавого можна буде побачити в прем'єрській резиденції?
aimg Пилип Бойко
До резиденції прем'єра Фінляндії відкриють доступ туристам: коли можна прийти Фото: резиденція прем'єра Фінляндії (Mikko Koski / Yle)
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Офіційну резиденцію прем'єр-міністра Фінляндії Кесаранта в Гельсінкі на один день відкриють для широкої публіки. Відвідувачі зможуть оглянути представницькі приміщення будівлі та парк, а попередня реєстрація для участі не потрібна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Офіційну резиденцію прем'єр-міністра Фінляндії Кесаранта в Гельсінкі відкриють для відвідувачів у суботу, 12 вересня. Під час дня відкритих дверей охочі зможуть приєднатися до організованих екскурсій головною будівлею та територією резиденції. Екскурсії розпочнуться о 9:00.

Що зможуть побачити відвідувачі

Гостям покажуть представницькі приміщення головної будівлі, а також парк, що розташований на території резиденції. Водночас приватна частина будинку залишиться закритою для відвідувачів.

Попередньо реєструватися для участі не потрібно. За інформацією офісу прем'єр-міністра, одна екскурсія триватиме приблизно 40 хвилин.

Резиденція Кесаранта розташована в гельсінському районі Мейлахті, безпосередньо біля моря. Будівлю завершили у 1873 році.

Відвідувачів попереджають, що під час дня відкритих дверей можуть утворитися черги. Крім того, усі гості мають пройти перевірку безпеки.

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