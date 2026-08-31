В резиденцию премьера Финляндии откроют доступ туристам: когда можно прийти

Официальную резиденцию премьер-министра Финляндии Кесаранта в Хельсинки на один день откроют широкой публике. Посетители смогут осмотреть здания и парк, а предварительная регистрация для участия не требуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Официальную резиденцию премьер-министра Финляндии Кесаранта в Хельсинки откроют для посетителей в субботу, 12 сентября. Во время дня открытой двери желающие смогут присоединиться к организованным экскурсиям по главному зданию и территории резиденции. Экскурсии начнутся в 9:00.

Что смогут увидеть посетители

Гостям покажут представительские помещения главного здания, а также парк, расположенный на территории резиденции. В то же время, частная часть дома останется закрытой для посетителей.

Предварительно регистрироваться для участия не нужно. По информации офиса премьер-министра, одна экскурсия продлится примерно 40 минут.

Резиденция Кесаранта расположена в хельсинском районе Мейлахти, у моря. Здание завершили в 1873 году.

Посетителей предупреждают, что во время дня открытой двери могут образоваться очереди. Кроме того, все гости должны пройти проверку безопасности.