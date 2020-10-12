Режим защищает только себя: Тихановская отреагировала на разгон протеста в Минске

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская прокомментировала разгон "Марша пенсионеров" силовиками. Она отметила, что режим переступил очередную черту.

Об этом сообщает пресс-служба оппозиционерки в Telegram-канале.

"Я восхищена тем, как пенсионеры активно поддерживают протестующих и высказывают свою позицию. Но сегодня режим переступил очередную черту: силовики применили петарды и слезоточивый газ против пенсионеров", - сказала Тихановская.

Она также добавила, что это акт насилия против тех, кого годами считали самым лояльным электоратом.

"Теперь очевидно: режим готов защищать только себя. Но мы, белорусы, готовы защищать свой народ, поэтому должны довести дело до конца и добиться новых выборов", - добавила оппозиционерка.

Напомним, в понедельник, 12 октября, в белорусской столице Минске проходит "Марш пенсионеров", на который вышли несколько сотен человек. Силовики начали задерживать медиков, которые вышли поддержать участников марша, пенсионеры пытаются отбивать. Слышны взрывы.

Также РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Беларуси грозит демонстрантам применением боевого оружия, поскольку протесты в стране "стали организованными и крайне радикальными".

Кроме того, ранее сообщалось, что 11 октября силовики задержали 713 участников акций протестов.