Режим захищає лише себе: Тіхановська відреагувала на розгін протесту у Мінську

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська прокоментувала розгін "Маршу пенсіонерів" силовиками. Вона зазначила, що режим переступив чергову межу.

Про це повідомляє прес-служба опозиціонерки в Telegram-каналі.

"Я захоплена тим, як активно пенсіонери підтримують протестувальників і висловлюють свою позицію. Але сьогодні режим переступив чергову межу: силовики застосували петарди та сльозогінний газ проти пенсіонерів", - сказала Тіхановська.

Вона також додала, що це акт насильства проти тих, кого роками вважали найлояльнішим електоратом.

"Тепер очевидно: режим готовий захищати тільки себе. Але ми, білоруси, готові захищати свій народ, тому повинні довести справу до кінця - і домогтися нових виборів", - додала опозиціонерка.

Нагадаємо, у понеділок, 12 жовтня, в білоруській столиці Мінську проходить "Марш пенсіонерів", на який вийшли кілька сотень людей. Силовики почали затримувати медиків, які вийшли підтримати учасників маршу, пенсіонери намагаються відбивати. Чути вибухи.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі загрожує демонстрантам застосуванням бойової зброї, оскільки протести в країні "стали організованими та вкрай радикальними".

Крім того, раніше повідомлялось, що 11 жовтня силовики затримали 713 учасників акцій протестів.