Режим "тишины" работает: Украина за три недели не зафиксировала потерь на Донбассе

Министр обороны Алексей Резников заявил, что режим "тишины" на Донбассе продолжает работать. Так, в течение трех недель не было зафиксировано гибели украинских военных в результате обстрелов пророссийских боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны во время брифинга.

"По состоянию на сегодня мы фиксируем значительное уменьшение количества боевых потерь. У нас уже три недели не погибло ни одного нашего воина вследствие действий врага. Это не идеальный, но это уже режим прекращения огня, который начинает работать", - рассказал Резников.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом ни один украинский военный не пострадал.

Добавим, днем ранее со стороны боевиков было зафиксировано два нарушения режима "тишины".

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе сбросили с беспилотника заряд ВОГ, который взорвался на территории пункта пропуска.