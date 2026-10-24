"Режим тиші" для Олешок: все, що відомо про операцію та коли починається перемирʼя

У місті Олешки Херсонської області запроваджують локальний режим припинення вогню для створення гуманітарних коридорів, доставки допомоги цивільному населенню та проведення евакуації.

Домовленостей про тимчасове зупинення військових дій вдалося досягти за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

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режим тиші починається о 03:00 за київським часом (04:00 по Москві),

від України на перемовинах омбудсмен Дмитро Лубінець, від РФ - омбудсмен Яна Лантратова.

операція в Олешках передбачає: режим тиші, розмінування, гумдопомогу та забезпечення вільного пересування цивільних з Олешок.

Роль Меланії Трамп та умови домовленостей

Як повідомили у Білому домі, Меланія Трамп у ролі посередника ініціювала переговори та працювала безпосередньо з керівництвом України та Росії для визначення умов локалізованого припинення вогню.

"Ситуація в Олешках є критичною. Олешки - це прифронтове місто на межі катастрофи. Населення Олешок, що залишилося, складається переважно з літніх жителів, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води", - заявила Меланія Трамп.

За її словами, про ситуацію в Олешках їй стало відомо під час заходу в Нью-Йорку в рамках 81-ї Генасамблеї ООН. Для координації процесів було використано канал зв'язку, створений під час попередніх шести етапів повернення 34 дітей.

Основні параметри гуманітарної операції, оголошені першою леді США:

Перебіг місії: Цивільні лідери з обох країн разом відвідуватимуть жителів у домівках для визначення потреб.

Цивільні лідери з обох країн разом відвідуватимуть жителів у домівках для визначення потреб. Евакуація: Жителі, які виявлять бажання евакуюватися, отримають транспорт до обраного місця призначення (як до України, так і до Росії).

Жителі, які виявлять бажання евакуюватися, отримають транспорт до обраного місця призначення (як до України, так і до Росії). Моніторинг: Роботу українських та російських команд на місці супроводжуватиме та документуватиме незаангажоване американське медіа.

За даними Офісу першої леді США, локалізоване припинення вогню розпочнеться 29 жовтня 2026 року.

Заяви української сторони

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив підготовку до операції з деблокування Олешок та їхніх околиць задля створення постійних коридорів безпеки.

"Це був тривалий процес, у якому взяли участь багато людей на різних политичних рівнях. Особливо хочемо відзначити роль Папи Римського та першої леді США Меланії Трамп. Висловлюємо їм щиру вдячність", - зазначив Арахамія.

Він додав, що офіційні подробиці та інформацію про хід операції надаватиме Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Зі свого боку, Сили оборони України повідомили про готовність забезпечити виконання рішень Верховного Головнокомандувача. Для проведення операції Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі з 03:00 27 жовтня за київським часом. Українські військові наголосили, що раніше неодноразово доставляли гуманітарні вантажі мешканцям Олешок за допомогою дронів, і розраховують на гарантований доступ до людей.

Як повідомив Лубінець, домовленості передбачають кілька етапів:

розмінування дороги до Олешок,

доставка гуманітарної допомоги (продуктів, води, ліків, обладнання для лікарні),

забезпечення безпечного та безперешкодного пересування населення.

Заява російської сторони

Начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що російські війська припиняють вогонь на Херсонському напрямку та вводять "режим тиші" з 04:00 ранку 27 жовтня 2026 року. Для безпеки пересування колони заплановано проведення інженерної розвідки та розмінування.

Довідка про ситуацію в Олешках

Місто Олешки розташоване на півдні України, безпосередньо на протилежному від Херсона березі Дніпра.

До повномасштабної війни в місті проживало близько 24 000 осіб.

Наразі в Олешках залишається приблизно 1700-2000 жителів (переважно люди похилого віку, які не змогли виїхати, та близько 50 дітей).

Офіційного демографічного обліку в місті не проводилося з 2022 року.

Після руйнування Каховської ГЕС близько 90% території міста було затоплено.

Гуманітарна катастрофа в окупації: передісторія

Ситуація в Олешках: У місті та громаді (де до великої війни мешкало 40 тис.людей) склалася критична ситуація. Населення перебуває під обстрілами, без світла, газу, питної води, зв'язку, ліків і стабільного постачання їжі.

Голод та смертність: Через заміновані з кінця 2025 року дороги та блокпости постачання блокується. Фіксуються випадки смертей цивільних від голоду та відсутності медичної допомоги. Ціни на залишки продуктів і протерміновані ліки на ринку є катастрофічно високими.

Репресії та небезпека: Окупанти затримують і катують людей "на підвалах" за проукраїнську позицію. Окрім того, росіяни обстрілюють місця скупчення людей біля продуктів, займаються мародерством та змушують віддавати їжу.

Українська допомога: Сили оборони України змогли передати дронами до 4 тонн продуктів, однак для мешканців це становить небезпеку: окупанти вважають отримувачів "ворогами" і застосовують насильство, тому людям доводиться ховати маркування товарів.

Аналогічний стан в інших громадах: Складна ситуація спостерігається і в Голій Пристані, а села Кохани, Кардашинка, Велика та Мала Кардашинка повністю заблоковані (відсутній транспорт та гуманітарна допомога, люди пересуваються пішки чи на велосипедах).

Живий щит: Голова Олешківської МВА Тетяна Гасаненко та омбудсмен Дмитро Лубінець зазначали, що РФ свідомо утримує цивільних як "живий щит" і буфер на лінії фронту, щоб унеможливити активні бойові дії з боку України.

Зрив домовленостей: Омбудсмен Лубінець із березня 2026 року щомісяця звертається до МКЧХ та РФ щодо допуску гуманітарних вантажів і евакуації. Попри погоджені технічні деталі, маршрути та режим тиші, російська сторона порушувала домовленості та блокувала евакуацію.