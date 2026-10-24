"Режим тишины" для Олешек: все, что известно об операции и когда начинается перемирие

Украина и РФ при посредничестве первой леди США Мелании Трамп согласовали локальное прекращение огня в районе Олешек Херсонской области. Операция по деблокированию города предусматривает разминирование дорог, запуск гуманитарных коридоров для свободного передвижения и доставку лекарств и продуктов для находящегося на грани катастрофы гражданского населения.
Все, что известно сейчас об операции в Олешках - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В городе Олешки Херсонской области вводится локальный режим прекращения огня для создания гуманитарных коридоров, доставки помощи гражданскому населению и проведения эвакуации.
Договоренности о временной остановке боевых действий удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.
Главное:
Как сообщили в Белом доме , Мелания Трамп в роли посредника инициировала переговоры и работала непосредственно с руководством Украины и России для определения условий локализованного прекращения огня.
"Ситуация в Олешках критическая. Олешки - это прифронтовый город на грани катастрофы. Оставшееся население Олешек состоит преимущественно из пожилых жителей, которые срочно нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, пище и чистой воде", - заявила Мелания Трамп.
По ее словам, о ситуации в Олешках ей стало известно во время мероприятия в Нью-Йорке в рамках 81-й Генассамблеи ООН. Для координации процессов был использован канал связи, созданный в предыдущих шести этапах возвращения 34 детей.
Основные параметры гуманитарной операции, объявленные первой леди США:
По данным Офиса первой леди США, локализованное прекращение огня начнется 29 октября 2026 года .
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил подготовку к операции по деблокированию Олешек и их окрестностей для создания постоянных коридоров безопасности.
"Это был длительный процесс, в котором приняли участие многие люди на разных политических уровнях. Особо хотим отметить роль Папы Римского и первой леди США Мелании Трамп. Выражаем им искреннюю благодарность", - отметил Арахамия.
Он добавил, что официальные подробности и информацию о ходе операции будет предоставлять Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Со своей стороны, Силы обороны Украины сообщили о готовности обеспечить исполнение решений Верховного Главнокомандующего. Для проведения операции Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе с 03:00 27 октября по киевскому времени. Украинские военные подчеркнули, что ранее неоднократно доставляли гуманитарные грузы жителям Олешек с помощью дронов и рассчитывают на гарантированный доступ к людям.
Как сообщил Лубинец, договоренности предусматривают несколько этапов:
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска прекращают огонь на Херсонском направлении и вводят "режим тишины" с 04:00 утра 27 октября 2026 года . Для безопасности передвижения колонны запланировано проведение инженерной разведки и разминирования.
Ситуация в Олешках: В городе и общине (где до войны жило 40 тыс. человек) сложилась критическая ситуация. Население находится под обстрелами, без света, газа, питьевой воды, связи, лекарств и стабильной поставки пищи.
Голод и смертность: Из-за заминированных с конца 2025 года дорог и блокпостов поставки блокируются. Фиксируются случаи гражданских смертей от голода и отсутствия медицинской помощи. Цены на остатки продуктов и просроченные лекарства на рынке катастрофически высоки.
Репрессии и опасность: Оккупанты задерживают и пытают людей "на подвалах" за проукраинскую позицию. Кроме того, россияне обстреливают места скопления людей у продуктов, занимаются мародерством и заставляют отдавать еду.
Украинская помощь: Силы обороны Украины смогли передать дронами до 4 тонн продуктов, однако для жителей это представляет опасность: окупанты считают получателей "врагами" и применяют насилие, поэтому людям приходится прятать маркировку товаров.
Аналогичное состояние в других общинах: Сложная ситуация наблюдается и в Голой Пристани, а села Коханы, Кардашинка, Большая и Малая Кардашинка полностью заблокированы (отсутствует транспорт и гуманитарная помощь, люди передвигаются пешком или на велосипедах).
Живой щит: Глава Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко и омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечали, что РФ сознательно удерживает гражданских как "живой щит" и буфер на линии фронта, чтобы сделать невозможным активные боевые действия со стороны Украины.
Срыв договоренностей: Омбудсмен Лубинец с марта 2026 года ежемесячно обращается в МККК и РФ относительно допуска гуманитарных грузов и эвакуации. Несмотря на согласованные технические детали, маршруты и режим тишины, российская сторона нарушала договоренности и блокировала эвакуацию.