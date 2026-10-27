В Олешках з ночі "режим тиші": який план місії та що говорять Україна та РФ

Що відомо на цю мить

(Оновлено 12:35). Російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з лідерами Норвегії та Фінляндії, яку сторони провели сьогодні (це перший випадок за довгий час, коли європейські лідери провели розмову з Путіним), проінформував їх про гуманітарну операцію за посередництва США в районі Олешок, заявили в Кремлі.

Що відбувається в Олешках

З 03:00 27 жовтня за київським часом у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок запровадили режим припинення вогню. Російська сторона заявила, що також припинила вогонь на Херсонському напрямку з 04:00 за московським часом.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив про початок гуманітарної місії та двостороннє припинення вогню в районі її проведення.

За його словами, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце й координуватиме процес.

Яка мета режиму тиші

За даними Генштабу ЗСУ, припинення вогню запровадили виключно для проведення гуманітарної операції. Вона передбачає:

доставку гуманітарної допомоги жителям Олешок, які залишаються в місті (орієнтовно, від 2 до 6 тисяч цивільних мешканців опинилися там в блокаді);

підготовку до безпечного пересування цивільного населення та евакуації охочих виїхати;

створення умов для проведення гуманітарних заходів у визначеному районі.

Українські військові закликають не поширювати неперевірену інформацію про маршрути, час і місця пересування людей та гуманітарних колон, а стежити за офіційними повідомленнями.

Хто координує гуманітарну місію

Операція відбувається за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп. Українську переговорну групу очолює омбудсмен Дмитро Лубінець, російську - уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова.

За словами Лубінця, сторони дотримуються домовленостей, досягнутих під час переговорів. Він пообіцяв надалі інформувати суспільство про перебіг місії, зважаючи насамперед на безпеку цивільних.

Що розповіли в команді Меланії Трамп

Головний радник першої леді США Марк Бекмен в інтерв'ю "Укрінформу" пояснив, що Меланія Трамп зацікавилася ситуацією в Олешках після того, як почула про становище місцевих жителів під час заходу на полях Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, для організації переговорів використали неофіційні канали зв'язку, налагоджені під час попередніх операцій із возз'єднання українських дітей із родинами.

Бекмен зазначив, що Україна та Росія погодили механізми реалізації гуманітарного плану. Водночас подробиці гарантій безпеки й реагування на можливі порушення припинення вогню сторони поки не розголошують.

Що заявили у Кремлі про режим тиші

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що режим припинення вогню в Олешках набрав чинності. За його словами, "повідомлень про порушення наразі не надходило".

На запитання про те, як відбуватиметься евакуація мешканців - через Росію та Україну чи лише через Росію, - Пєсков відповів, що "всю інформацію щодо деталей надаватимуть військові".

Нагадаємо, Міноборони РФ теж заявило про припинення вогню на Херсонському напрямку з 04:00 27 жовтня за московським часом у зв'язку з підготовкою гуманітарної операції в районі Олешок.

Як планують контролювати дотримання домовленостей

За словами Бекмена, США запропонували залучити до висвітлення операції американський телеканал Newsmax. Журналісти мають документувати перебіг гуманітарної місії за допомогою відео, фото та аудіозаписів.

Також, за його словами, українські й російські цивільні представники працюватимуть на місці, щоб оцінювати потреби жителів та допомагати з евакуацією.

Бекмен заявив, що мешканці зможуть самостійно визначати, куди хочуть виїхати - в Україну чи Росію, - або залишитися у своїх домівках. Він також припустив, що тривалість припинення вогню можуть продовжити за згодою обох сторін, якщо для виконання гуманітарних завдань знадобиться більше часу.

Передісторія

В Олешках, які перебувають під російською окупацією, склалася критична гуманітарна ситуація. Місцеві жителі стикаються з нестачею продуктів, питної води, ліків і медичної допомоги, а також із постійною небезпекою через бойові дії.

Постачання допомоги ускладнюють заміновані дороги та обмеження пересування. Раніше українські військові передавали жителям продукти за допомогою дронів, однак цього недостатньо для повноцінного забезпечення потреб населення.

Українська сторона неодноразово порушувала питання про допуск гуманітарних вантажів і можливість евакуації цивільних. Нинішня місія має створити умови для доставки необхідної допомоги та організованого виїзду людей, які цього потребують.

Сили оборони України закликають стежити за офіційними повідомленнями про перебіг операції та не поширювати дані, які можуть поставити під загрозу цивільних або учасників гуманітарної місії.