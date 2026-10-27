В Олешках с ночи "режим тишины": каков план миссии и что говорят Украина и РФ

Что известно на этот момент

(Обновлено 12:35). Российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с лидерами Норвегии и Финляндии, которую стороны провели сегодня (это первый случай за долгое время, когда европейские лидеры провели разговор с Путиным), проинформировал их о гуманитарной операции при посредничестве США в районе Олешек, заявили в Кремле.

Что происходит в Олешках

С 03:00 27 октября по киевскому времени в определенном районе временно оккупированных Олешек ввели режим прекращения огня. Российская сторона заявила, что также прекратила огонь на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил о начале гуманитарной миссии и двустороннем прекращении огня в районе ее проведения.

По его словам, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место и будет координировать процесс.

Какова цель режима тишины

По данным Генштаба ВСУ, прекращение огня было введено исключительно для проведения гуманитарной операции. Она предполагает:

доставку гуманитарной помощи жителям Олешек, которые остаются в городе (ориентировочно, от 2 до 6 тысяч гражданских жителей оказались там в блокаде);

подготовку к безопасному передвижению гражданского населения и эвакуации желающих уехать;

создание условий проведения гуманитарных мероприятий в определенном районе.

Украинские военные призывают не распространять непроверенную информацию о маршрутах, времени и местах передвижения людей и гуманитарных колонн, а следить за официальными сообщениями.

Кто координирует гуманитарную миссию

Операция проходит при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп. Украинскую переговорную группу возглавляет омбудсмен Дмитрий Лубинец, российскую - уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова.

По словам Лубинца, стороны соблюдают договоренности, достигнутые во время переговоров. Он пообещал в дальнейшем информировать общество о ходе миссии, учитывая прежде всего безопасность гражданских.

Что рассказали в команде Мелании Трамп

Главный советник первой леди США Марк Бэкмэн в интервью "Укринформу" пояснил, что Мелания Трамп заинтересовалась ситуацией в Олешках после того, как услышала о положении местных жителей во время мероприятия на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, для организации переговоров использовали неофициальные каналы связи, налаженные во время предварительных операций по воссоединению украинских детей с семьями.

Бекмен отметил, что Украина и Россия согласовали механизмы реализации гуманитарного плана. В то же время, подробности гарантий безопасности и реагирования на возможные нарушения прекращения огня стороны пока не разглашают.

Что заявили в Кремле о режиме тишины

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что режим прекращения огня в Олешках вступил в силу. По его словам, "сообщений о нарушении пока не поступало".

На вопрос о том, как будет эвакуироваться жители - через Россию и Украину или только через Россию, - Песков ответил, что "всю информацию относительно деталей будут предоставлять военные".

Напомним, Минобороны РФ тоже заявило о прекращении огня на Херсонском направлении с 04:00 27 октября по московскому времени в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе Олешек.

Как планируют контролировать соблюдение договоренностей

По словам Бэкмэна, США предложили привлечь к освещению операции американский телеканал Newsmax. Журналисты должны документировать гуманитарную миссию с помощью видео, фото и аудиозаписей.

По его словам, украинские и российские гражданские представители будут работать на месте, чтобы оценивать потребности жителей и помогать с эвакуацией.

Бекмен заявил, что жители смогут самостоятельно определять, куда хотят уехать - в Украину или Россию, - или остаться в своих домах. Он также предположил, что продолжительность прекращения огня может быть продлена с согласия обеих сторон, если для выполнения гуманитарных задач понадобится больше времени.

Предыстория

В находящихся под российской оккупацией Олешках сложилась критическая гуманитарная ситуация. Местные жители сталкиваются с нехваткой продуктов, питьевой воды, лекарств и медицинской помощи, а также с постоянной опасностью из-за боевых действий.

Снабжение помощи усложняют заминированные дороги и ограничение передвижения. Ранее украинские военные передавали жителям продукты с помощью дронов, однако этого недостаточно для полноценного обеспечения потребностей населения.

Украинская сторона неоднократно поднимала вопрос о допуске гуманитарных грузов и возможности эвакуации гражданских. Нынешняя миссия должна создать условия для доставки необходимой помощи и организованного выезда нуждающимся людям.

Силы обороны Украины призывают следить за официальными сообщениями о ходе операции и не распространять данные, которые могут быть поставлены под угрозу гражданских или участников гуманитарной миссии.