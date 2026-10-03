Режим Путіна намагається приховати спалах чуми у Росії, - ЗМІ

Згідно з останніми даними, 28-річна Дарія Шипілова, яка працювала в Іркутському науково-дослідному інституті, стала першою жертвою бубонної чуми.

Головна лікарка Путіна з інфекційних захворювань Анна Попова вже прибула з Москви до Іркутська, щоб особисто розібратися з ситуацією, що склалася. Попри це, вона досі не зробила жодних публічних заяв щодо обставин події.

За наявною інформацією, 189 людей наразі перебувають на ізоляції. З них 114 - в одній лікарні, 63 - в іншій, ще 12 - у Науково-дослідному інституті боротьби з чумою.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв також не захотів публічно розкривати, про яке саме захворювання йдеться - він лише назвав його "небезпечним інфекційним захворюванням". Також журналістам вдалося дізнатися, що у регіоні скасували масові заходи.

За повідомленнями, в Іркутській області в аптеках нібито виник дефіцит антибіотиків після того, як налякані мешканці почали масово їх скуповувати. Жителям сусіднього Байкальська рекомендували утриматися від поїздок до Шелехова. Відповідне офіційне повідомлення згодом видалили.

З заявою з цього приводу вже виступив провідний російський епідеміолог Михайло Фаворов. За його словами, особиста присутність Попової в Іркутську означає, що ситуація "жахлива й критична".

Він також наголосив, що зараз відбувається масштабне приховування фактів.