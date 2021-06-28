Режим Мьянмы заявил о тесном военном сотрудничестве с Россией на фоне протестов

Режим Мьянмы намерен развивать сотрудничество с Россией по военной линии, сказал главнокомандующий вооруженных сил Мин Аун Хлайн. Партнерство между двумя странами было рассчитано на дальнейшее расширение.

Мин Аун Хлайн в Москве встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Он отметил, что в ходе переговоров с Шойгу обсуждал "расширение существующего сотрудничества" между Россией и Мьянмой.

"В сфере военного сотрудничества мы идем к его развитию. Мы создадим новое сотрудничество, будем расширять его. Наше сотрудничество было изначально спланировано так, что со временем оно должно расширяться", - сказал Хлайн.