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Режим М'янми заявив про тісну військову співпрацю з Росією на тлі протестів

Автор: Артур Родивилов

Режим М'янми має намір розвивати співпрацю з Росією по військовій лінії, сказав головнокомандувач збройних сил Мін Аун Хлайн. Партнерство між двома країнами було розраховане на подальше розширення.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Мін Аун Хлайн в Москві зустрівся з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу і секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Він зазначив, що в ході переговорів з Шойгу обговорював "розширення існуючого співробітництва" між Росією і М'янмою.

"У сфері військового співробітництва ми йдемо до його розвитку. Ми створимо нову співпрацю, будемо розширювати її. Наша співпраця була спочатку спланована так, що з часом вона повинна розширюватися", - сказав Хлайн.

Нагадаємо, що переворот в М'янмі стався 1 лютого. Військові скинули уряди і захопили владу. Після цього по всій країні почалися протести, які військові намагалися втихомирити жорсткими способами.

Раніше повідомлялося, що в результаті перевороту в М'янмі було вбито понад 860 протестувальників. Такі дані повідомили в ООН.

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Мьянма