Режим Мьянмы заявил о тесном военном сотрудничестве с Россией на фоне протестов
Режим Мьянмы намерен развивать сотрудничество с Россией по военной линии, сказал главнокомандующий вооруженных сил Мин Аун Хлайн. Партнерство между двумя странами было рассчитано на дальнейшее расширение.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Мин Аун Хлайн в Москве встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Он отметил, что в ходе переговоров с Шойгу обсуждал "расширение существующего сотрудничества" между Россией и Мьянмой.
"В сфере военного сотрудничества мы идем к его развитию. Мы создадим новое сотрудничество, будем расширять его. Наше сотрудничество было изначально спланировано так, что со временем оно должно расширяться", - сказал Хлайн.
Напомним, что переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные свергли правительства и захватили власть. После этого по всей стране начались протесты, которые военные пытались утихомирить жесткими способами.
Ранее сообщалось, что в результате переворота в Мьянме было убито более 860 протестующих. Такие данные сообщили в ООН.