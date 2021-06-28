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Режим Мьянмы заявил о тесном военном сотрудничестве с Россией на фоне протестов

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Мьянма, Понедельник 28 июня 2021 05:43
Режим Мьянмы заявил о тесном военном сотрудничестве с Россией на фоне протестов Фото: лидер хунты Мьянмы намерен развивать военное сотрудничество с РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Режим Мьянмы намерен развивать сотрудничество с Россией по военной линии, сказал главнокомандующий вооруженных сил Мин Аун Хлайн. Партнерство между двумя странами было рассчитано на дальнейшее расширение.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Мин Аун Хлайн в Москве встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Он отметил, что в ходе переговоров с Шойгу обсуждал "расширение существующего сотрудничества" между Россией и Мьянмой.

"В сфере военного сотрудничества мы идем к его развитию. Мы создадим новое сотрудничество, будем расширять его. Наше сотрудничество было изначально спланировано так, что со временем оно должно расширяться", - сказал Хлайн.

Напомним, что переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Военные свергли правительства и захватили власть. После этого по всей стране начались протесты, которые военные пытались утихомирить жесткими способами.

Ранее сообщалось, что в результате переворота в Мьянме было убито более 860 протестующих. Такие данные сообщили в ООН.

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