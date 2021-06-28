Режим М'янми заявив про тісну військову співпрацю з Росією на тлі протестів
Режим М'янми має намір розвивати співпрацю з Росією по військовій лінії, сказав головнокомандувач збройних сил Мін Аун Хлайн. Партнерство між двома країнами було розраховане на подальше розширення.
Про це повідомляє "РИА Новости".
Мін Аун Хлайн в Москві зустрівся з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу і секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Він зазначив, що в ході переговорів з Шойгу обговорював "розширення існуючого співробітництва" між Росією і М'янмою.
"У сфері військового співробітництва ми йдемо до його розвитку. Ми створимо нову співпрацю, будемо розширювати її. Наша співпраця була спочатку спланована так, що з часом вона повинна розширюватися", - сказав Хлайн.
Нагадаємо, що переворот в М'янмі стався 1 лютого. Військові скинули уряди і захопили владу. Після цього по всій країні почалися протести, які військові намагалися втихомирити жорсткими способами.
Раніше повідомлялося, що в результаті перевороту в М'янмі було вбито понад 860 протестувальників. Такі дані повідомили в ООН.