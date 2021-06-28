Режим М'янми заявив про тісну військову співпрацю з Росією на тлі протестів

Режим М'янми має намір розвивати співпрацю з Росією по військовій лінії, сказав головнокомандувач збройних сил Мін Аун Хлайн. Партнерство між двома країнами було розраховане на подальше розширення.

Мін Аун Хлайн в Москві зустрівся з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу і секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Він зазначив, що в ході переговорів з Шойгу обговорював "розширення існуючого співробітництва" між Росією і М'янмою.

"У сфері військового співробітництва ми йдемо до його розвитку. Ми створимо нову співпрацю, будемо розширювати її. Наша співпраця була спочатку спланована так, що з часом вона повинна розширюватися", - сказав Хлайн.