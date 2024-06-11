Режим дня на канікулах: чим важливий для дитини та як діяти батькам

З початком літніх канікул діти отримують довгоочікуваний відпочинок після школи. Однак на канікулах варто також дотримуватись чіткого розпорядку дня, як під час навчального року.
Про те, як побудувати розпорядок дня влітку та чим можна заохотити дитину - читайте у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: прес-служба Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти та науки, сайт НУШ,
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Під режимом варто розуміти певний розпорядок дня, який було встановлено для життя дітей у дитячому садку, школі чи сім'ї. Він передбачає правильне чергування різних видів діяльності і відпочинку. Саме завдяки режиму діти орієнтуються коли час їсти, спати, гратися, займатися тією чи іншою справою.
Правильно організований день значною мірою впливає на фізичний та розумовий розвиток дитини. Також режим має велике виховне значення.
Коли починаються літні канікули - більшість дітей мають багато вільного часу. Але батькам варто правильно організувати цей час, адже у майбутньому стан дитини може погіршитися. Це також може негативно позначитися на готовності до навчання після канікул.
Серед найпоширеніших проблем:
Щоб уникнути наслідків відсутності режиму батьки разом з дитиною можуть виконати низку простих кроків. Вони сприятимуть комплексному розвитку, а у вільний від школи період ще й зроблять дитину щасливою.
Під час літніх канікул спеціалісти рекомендують:
Зауважимо, що режим дня влітку не означає, що дитина і надалі має прокидатись рано і мати відбій чітко о 21:00. Ви разом можете розробити спрощений графік, у якому більше часу буде виділено на розваги та ігри. Але при цьому у режимі має бути й такий пункт, як навчання.
Діти легко захоплюються новими справами, швидко засвоюють і дотримуються правил, які самі встановили та з якими погодилися.
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