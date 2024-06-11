Режим дня на каникулах: чем важен для ребенка и как действовать родителям

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Что такое распорядок дня

Под режимом следует понимать определенный распорядок дня, установленный для жизни детей в детском саду, школе или семье. Он предполагает правильное чередование разных видов деятельности и отдыха. Именно благодаря режиму дети ориентируются когда время есть, спать, играть, заниматься тем или иным делом.

Правильно организованный день оказывает значительное влияние на физическое и умственное развитие ребенка. Также режим имеет большое воспитательное значение.

Как отсутствие режима повлияет на ребенка

Когда начинаются летние каникулы – большинство детей имеют много свободного времени. Но родителям следует правильно организовать это время, ведь в будущем состояние ребенка может ухудшиться. Это также может негативно отразиться на готовности к обучению после каникул.

Среди наиболее распространенных проблем:

ухудшение качества сна;

возникновение проблем пищевого поведения (голодание, переедание, нарушение функционирования ЖКТ и т.п.);

снижение (в некоторых случаях ухудшение) мозговой активности (внимания, памяти, мышления и т.п.);

развитие игровой зависимости (постоянное пребывание в телефоне, за компьютером);

ухудшение навыков коммуникации из-за ограниченности социальных контактов

Чем занять ребенка на каникулах

Чтобы избежать последствий отсутствия режима, родители вместе с ребенком могут выполнить ряд простых шагов. Они будут способствовать комплексному развитию, а в свободный от школы период еще и сделают ребенка счастливым.

Во время летних каникул специалисты рекомендуют:

организовать режим дня, который не очень отличается от обычного во время школьного обучения;

прописать график питания;

договориться о утренней гимнастике и ежедневных прогулках на свежем воздухе;

оформить договоренности как напоминание;

создать вместе яркий плакат (для младших детей) или дневник/планер (для старших) с основными пунктами режима;

посетить с ребенком занятия разных кружков (рисование, танцы, конструирование и т.п.) и позволить ему самому выбрать наиболее интересные;

предложить поехать в летний лагерь (по возможности);

договориться об ограничениях в использовании гаджетов;

помочь ребенку найти цель, которой он сможет достичь в течение лета: научиться плавать, рисовать и т.п.;

проводить ненасильственное обучение;

определить для ребенка посильные домашние обязанности.

Заметим, что режим дня летом не означает, что ребенок и в дальнейшем должен просыпаться рано и иметь отбой четко в 21:00. Вы вместе можете разработать упрощенный график, в котором больше времени будет выделено на развлечения и игры. Но при этом в режиме должен быть такой пункт, как обучение.

Дети легко увлекаются новыми делами, быстро усваиваются и соблюдают правила, которые сами установили и с которыми согласились.

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