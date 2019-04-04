Режим Асада відновив удари по позиціях повстанців, є жертви

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В результаті обстрілу підконтрольного повстанцям населеного пункту загинули щонайменше 12 осіб

На північному заході Сирії в результаті обстрілу підконтрольного повстанцям населеного пункту загинули щонайменше 12 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У місті Кафр-Набаль (провінція Ідліб) ракета потрапила в ринок. За словами представника місцевої служби цивільної оборони, через обстріли загинули 12 осіб, десятки постраждали. Кількість жертв може зрости через тяжкость поранень.

В сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомили, що за останню добу в результаті артилерійських обстрілів у різних населених пунктах на північному заході країни загинули 17 мирних жителів, половина з них - неповнолітні.

Території на північному заході Сирії є останнім великим оплотом сирійської опозиції, яка виступає проти президента Башара Асада. За даними ООН, в провінції Ідліб і деяких районах провінцій Хама і Алеппо проживає близько 3 млн осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 березня в місті Манбидж на півночі Сирії в результаті атаки терористів "Ісламської держави" загинули семеро підтримуваних США повстанців.

Крім того, безпілотник армії оборони Ізраїлю завдав ударів по двох спостережних пунктам палестинського руху ХАМАС у секторі Газа у відповідь на заворушення на кордоні палестинського приморського анклаву.