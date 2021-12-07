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Резервы Украины выросли за месяц на 900 млн долларов благодаря кредиту МВФ

Автор: Александр Белоус

Размер международных резервов Украины в течение ноября 2021 года вырос на 894,20 млн долларов (на 3,0%). На 1 декабря размер резервов составил 30 548,49 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 1 415,60 млн долларов (на 4,9%).

Как отмечается в сообщении НБУ, в ноябре резервы выросли на 3%, прежде всего, благодаря поступлению второго транша от Международного валютного фонда по программе stand-by объемом 500 млн специальных прав заимствований (около 700 млн долларов).

Напомним, в октябре Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов Украины к концу 2021 года до 31,1 млрд долларов. Это на 0,2 млрд долларов меньше чем июльский прогноз (31,3 млрд долларов).

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Национальный банк Украины