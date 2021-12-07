Резервы Украины выросли за месяц на 900 млн долларов благодаря кредиту МВФ

По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 1 415,60 млн долларов (на 4,9%).

Как отмечается в сообщении НБУ, в ноябре резервы выросли на 3%, прежде всего, благодаря поступлению второго транша от Международного валютного фонда по программе stand-by объемом 500 млн специальных прав заимствований (около 700 млн долларов).