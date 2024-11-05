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Резервный вратарь "Нью-Джерси" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Эдмонтон, Вторник 05 ноября 2024 10:59
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Резервный вратарь "Нью-Джерси" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Джейк Аллен остановил линию атаки "Ойлерз" (x.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали голкипера "Нью-Джерси Девилз" Джейка Аллена лучшим исполнителем суперкороткого игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Канадский страж ворот обеспечил "Девилз" уверенную победу над "Эдмонтоном" (3:0). Голами отличились Нейсен, Братт и Майер.

Аллен выполнил 31 сэйв. Процент взятых бросков прогнозируемо составил 100%. В нынешнем сезоне он во второй раз оставил ворота сухими. К тому же, Аллен провел 5 матчей против десяти у Якоба Маркстрема (1 шатаут).

34-летний канадец проводит первый полный сезон в Ньюарке. Он перебрался в ряды "Нью-Джерси" в начале марта. В прошлой кампании больше всего поединков в воротах "Девилз" сыграли Ванечек (32) и Доус (21).

В тройку звезд вечера также попали вингер "Нью-Джерси" Йеспер Братт и вратарь "Лос-Анджелеса" Дарси Кемпер. Первый забросил шайбу и оформил ассист в противостоянии с "Эдмонтоном". Второй парировал 16 бросков и не пропустил ни одной шайбы против "Нэшвилла" (3:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Нэшвилл" – "Лос-Анджелес" – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
  • "Эдмонтон" – "Нью-Джерси" – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

К слову, накануне нападающий "Каролины" Нечас возглавил хит-парад звезд с тремя пунктами против "Вашингтона".

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